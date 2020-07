Exclusief voor abonnees Beerschot stap dichter bij nieuw eigen stadion 03 juli 2020

De droom van een Antwerps voetbalstadion op Petroleum-Zuid is alweer nieuw leven ingeblazen. Beerschot heeft recent opnieuw gesprekken aangeknoopt met het Antwerpse stadsbestuur over die piste. In 2018 klonk het bij burgemeester Bart De Wever (N-VA) nog dat er wat hem betreft tegen 2024 een nieuw stadion op de site mocht staan - toen nog bij voorkeur voor Antwerp én Beerschot. Nu Antwerp voluit investeert op de Bosuil, krijgt Beerschot vrije baan in het zuiden van de stad, op enkele kilometers van het Kiel. Beerschot heeft een werkgroep samengesteld. Het financiële plaatje is nog niet concreet. Hoe dan ook lijkt het onwaarschijnlijk dat de stad en de haven zomaar opnieuw 50 miljoen euro op tafel gaan leggen zoals ze vóór 2012 beloofden - zo lang gaat het dossier al mee. Beerschot stelde gisteren alvast een nieuwe investeerder voor: Philippe Verellen van Wolf Oil. Meteen de tweede Vlaamse investeerder naast het bouwbedrijf DCA van voorzitter Francis Vrancken. Verellen wordt aandeelhouder en krijgt een zitje in de raad van bestuur. Geen wonder dus dat de ambities weer wat meer uitgesproken zijn. (PhT)

