Beerschot-speler Kasmi test positief op drugs 27 december 2018

00u00 0

Beerschot Wilrijk-speler Faysel Kasmi (23) heeft zondag bij een alcoholcontrole in Antwerpen een positieve alcohol- én drugstest afgelegd. Dat bevestigde de middenvelder zelf in een open brief, waarin hij aangeeft dat hij zijn fout inziet. "Na de laatste match voor de winsterstop wordt er traditioneel gefeest door de voetballers", schrijft Kasmi, die dit seizoen nog niet verder kwam dan vijf korte invalbeurten. "Ik had beter moeten opletten. Ik kwam terecht tussen de verkeerde mensen op het verkeerde moment, en nam de verkeerde beslissing door een drankje aan te nemen waarvan ik had moeten weten dat ik het opzij had moeten schuiven. Maar ik verstop me niet achter excuses: ik heb het verkl**t en niemand anders." Een sanctie van zijn club volgt waarschijnlijk nog. (TLB)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN