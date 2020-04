Exclusief voor abonnees Beerschot en Losada praten deze week 29 april 2020

Het bestuur van Beerschot praat eind deze week met trainer Hernan Losada over de toekomst. Losada had een interim-opdracht tot het einde van het huidige seizoen. Op het Kiel heerst algemene tevredenheid over zijn werk. De verwachting is dus dat Beerschot de Argentijn een langere overeenkomst als T1 zal aanbieden. Of de club straks al dan niet promoveert naar 1A staat daar los van. (KDC)