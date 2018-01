Beerschot eindelijk met Afrikaans kampioen Zoua 00u00 0

Beerschot-Wilrijk - winnaar van de eerste periode - is vandaag Lierses tegenstander. Trainer Marc Brys heeft positieve selectieproblemen, want quasi zijn hele kern is beschikbaar. Ook Jacques Zoua, de 26-jarige Kameroense spits die een jaar geleden de Afrika Cup won, is eindelijk inzetbaar. Toen Zoua in oktober vorig jaar tekende op het Kiel, sukkelde hij met een spierscheur. De Afrikaanse kampioen herviel vervolgens een paar keer, waardoor hij niet kon debuteren. Mogelijk komt daar straks verandering in. "Zonder die blessure hadden we nooit een speler van zijn kaliber kunnen strikken", liet Marc Brys eerder al verstaan. In het Olympisch Stadion hoopt men nu dat Zoua in het competitieslot en eventueel in de titelfinales het verschil kan maken. (KDC)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee