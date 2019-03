Beerschot dwingt promotiefinales af, Mechelen laat titel liggen Ontknoping 1B 04 maart 2019

In 1B gaan we naar promotiefinales tussen Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen. In hun laatste match van de reguliere competitie speelden beide teams gelijk, wat Beerschot de tweede periodetitel opleverde. Paars-wit ontvangt, in principe, zaterdag eerste periodewinnaar Malinwa. De return staat normaal een week later in Mechelen op het programma. Definitieve bevestiging omtrent de kalender volgt vandaag.