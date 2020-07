Exclusief voor abonnees Beerschot denkt aan Van Den Bergh (AA Gent) 13 juli 2020

Beerschot toont interesse voor Jan Van Den Bergh (25). De linksvoetige verdediger kwam in 2019 van Beerschot naar AA Gent, maar kon daar zijn kansen niet grijpen ten gevolge van een zware hoofdblessure. De voorbije maanden werd hij uitgeleend aan OHL. Van Den Bergh ligt bij AA Gent nog onder contract tot 2022, maar hij mag de club verlaten. Beerschot is niet de enige geïnteresseerde. Van Den Bergh mikt zelf voor volgend seizoen op een club in 1A. Om hem in te lijven, verzekert Beerschot zich dus best van promotie. (RN/SDG)