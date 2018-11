Beeptest bij Buffalo's 07 november 2018

00u00 0

De spelers van AA Gent ondergingen gisteren een beeptest, niet meteen de meest favoriete trainingsvorm onder voetballers. De spelers malen daarbij telkens een afstand af, aangegeven door een beepsignaal. Het was afzien, zeker voor Nicolas Raskin. Op het moment van de foto, genomen net na de start, zat hij met 145 slagen per minuut het dichtst bij zijn maximale hartslag - af te lezen aan het percentage. Jonathan David (52%) en Birger Verstraete (53%) hadden daarentegen nog flink wat in de energietank zitten. Maar wie resultaten wil, moet daar nu eenmaal ook wat voor doen. Voor de liefhebbers: de onderste drie waarden zijn respectievelijk de gelopen afstand, de snelheid op dat moment en het aantal sprints. (RN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN