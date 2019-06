Exclusief voor abonnees Beenderen in zak zijn van jonge man 01 juni 2019

In Zellik zijn beenderen en schedel gevonden die afkomstig zijn van een man. Een buurtbewoner ontdekte de resten op 19 mei in een witte zak naast de weg. Gisteren werden de vaststellingen van de wetsdokter bekendgemaakt. "Het zou gaan om de schedel van een jongvolwassene", klinkt het bij het parket Halle-Vilvoorde. "De man is al tientallen jaren geleden overleden. De doodsoorzaak en identiteit zijn nog niet gekend. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen van een gewelddadig overlijden. Het onderzoek loopt verder." (TVP)