Beeldschermen geleend van U2 22 november 2018

De effecten op de Proms zijn dit jaar van wereldniveau, want de gebruikte beeldschermen gingen tot voor kort mee op de wereldtour van U2. "Onze designer heeft er de hele wereld voor afgeschuimd, maar het is gelukt", zegt productiemanager Alain Van Isacker trots. Vanuit het plafond schuiven de schermen tot in het orkest en het koor: op en neer, zodat er een magische ledshow ontstaat. Tijdens Suzanne Vega's 'Tom's Diner' lijkt het zelfs alsof het koor plots vier rijen hoog staat. "Gelukkig waren de schermen op tijd bij ons", aldus Alain. "De U2-tour zou normaal op 11 november stoppen, maar door de stemproblemen van Bono werd er een extra show gegeven op 13 november. Een dag later zijn ze toegekomen in Antwerpen en op 17 november stonden ze in Ahoy." (JOBG)

