Beeld van Nikita 13 maart 2019

Prachtig dat de ouders van Nikita een beeld van haar hebben laten maken. Of je nu in je huis een plekje maakt met foto's of een levensecht beeld, het maakt niet uit. Als je als ouders een kind verloren hebt, dan voel je enorm veel verdriet en moet je levenslang aanvaarden dat onze kinderen nooit meer thuiskomen. Ik heb zelf twee zonen verloren in het verkeer. Mijn jongste in 2013 en de oudste in 2015. Hun plekje thuis is een muur met foto's en een tafel met hun urnes, kaarsjes en bloemen. Mijn twee zonen toch nog een beetje dicht bij mij hebben, daar voel ik mij goed bij. Een kind hoort een ouder te overleven en niet andersom.

