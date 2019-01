Beeld van de week 12 januari 2019

Wie er ooit geweest is, herinnert zich het parfum nog. Een vleugje chloor van het badwater, een zweem friet vanuit de snackbar, Fa en Timotei en Nivea onder de douches. Met glibberige voeten was je urenlang de trappen naar de glijbaan opgelopen, soms was je ter afwisseling even kopje-onder gegaan in het golfslagbad, waar je beheerst schipbreukeling speelde. Vandaag wordt zwemparadijs Océade bij het Atomium ontmanteld, er komen een winkelcentrum en woningen in de plaats. De glijbanen zijn inmiddels al naar Roemenië getransporteerd. Je jeugdherinneringen zo afgebroken zien, is altijd lelijk.

