Exclusief voor abonnees Beeld van de week 26 oktober 2019

Wereldrecords vestigen, dat is vaak grote ernst en pure kolder tegelijk. 74 hotdogs opeten in 10 minuten. Eén liter bier drinken in een dikke twee seconden. Een vol uur niét knipperen met je ogen. Ook het wereldrecord 'mannen die op mekaar op een nagelbed liggen' is een mooie. Dat werd deze week van 8 heerschappen verhoogd naar 9. In India, uiteraard, want dat zouden wij eens moeten proberen, daar onderaan, met dan nog een kleine voetbalploeg boven ons, en genoeg ijzer om de Brico te vullen. Goed gedaan, heren. Blij dat jullie het waren.

