Beeld van de week 08 februari 2020

328 dagen is ze in de ruimte geweest, een uitputtingsslag om u tegen te zeggen. Maar de Amerikaanse Christina Koch kwam terug met een glimlach van oor tot oor. Na de landing in Kazachstan werd ze letterlijk op handen uit de capsule gedragen, maar ook figuurlijk verdient ze dat: Koch verbeterde een record, want nooit was een vrouw zó lang in de ruimte als zij. Daar droomde ze als meisje al van. Vandaag is ze 41 jaar en gelukkig als een kind.

