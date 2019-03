Exclusief voor abonnees Beeld van de week 30 maart 2019

00u00 0

Mozambique. Neergewaaid gras. Een neergemaaide man. Het eerste komt door de wieken van een helikopter, het tweede door een kleine schermutseling. Inzet was een zak rijst, waar de man rechts mee op de loop is gegaan, terwijl de eerste eigenaar machteloos moest toezien vanop de grond. Mozambique wordt geteisterd door de gevolgen van de tropische cycloon Idai, die grote delen van Zuidoost-Afrika onder water heeft gezet. Kinderen en ouders zijn mekaar kwijtgeraakt, epidemieën dreigen, hongersnood breekt uit. Dan is het vechten om te overleven. Vechten voor één zak rijst en lopen zo hard je kan.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen