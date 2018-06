BEELD van de week 09 juni 2018

00u00 0

Hou die Fransen in de gaten, hun WK-motor draait al op volle toeren. De Macrons zwaaiden hen dinsdag uit. Ze oefenden tegen Balotelli en co. En elke goal vieren ze alsof het WK al bezig is. Bij ons: geen koning, geen Ronaldo of Salah als sparringpartner, geen aanstekelijk gejuich. De fans denken: 'Zo zot als vier jaar geleden krijgen ze ons niet meer.' Maar: het begint te komen. Hazard heeft goesting. Kinderen lopen in Duivelsshirt. Jupilervlaggen uit het raam. Dieselland. Niet erg. Als de turbo maar op tijd aanslaat.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over WK

Hazard

Ronaldo

Balotelli

Duivelsshirt

Salah

sport

sportdiscipline