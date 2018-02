Beeld van de week 10 februari 2018

Zo gek als in Venezuela moet het niet worden. Tijdens de match tussen het Venezolaanse Tachira en het Colombiaanse Santa Fe (2-3) in San Cristobel moest de scheidsrechter weggeleid worden door de militaire politie. De thuisfans waren razend omdat ze vonden dat hij een strafschop had moeten fluiten. Beeld je in: een stadion vol fans met het temperament van Sá Pinto. Rennen, ref!

