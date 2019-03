BEELD VAN DE WEEK 23 maart 2019

Dwarsliggen, heet dat. Gigantisch dwarsliggen, zelfs. Want al lijken het Legoblokjes, het zijn wel degelijk reuzegrote containers die pardoes op de Las Tiendas-brug liggen, zodat er geen verkeer van Venezuela naar Colombia kan, of omgekeerd. Oppositieleider Juan Guaidó wou via de brug hulpgoederen vanuit de Verenigde Staten naar Venezuela loodsen, maar president Maduro weigert hulp te accepteren en heeft de toegang letterlijk geblokkeerd. Al jaren zit Venezuela in diepe crisis, met een recente escalatie: een stroompanne van vier dagen, diplomaten die worden teruggetrokken, geen water meer. En alle hulp zal op containers botsen. Stilistisch is het een plaatje, menselijk is het een ramp.

