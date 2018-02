BEELD van de week 03 februari 2018

Ma en pa hebben wel wat connecties, dus zo belandde Blue Ivy - zes jaar oud - afgelopen week op de eerste rij bij de Grammy's. Op haar schoot een piepkleine handtas. Waarde: een slordige 2.000 euro. Die van mama was net iets praktischer - daar werd tussendoor nog een sapje of een snoepje uit opgevist. Maar het stijlgevoel overwon - dat is duidelijk erfelijk. Attitude ook, check die 'uh oh, uh oh, uh oh, oh no no'-blik. En daar wringt het glitterende schoentje. Want ook al ben je als dochter van Queen B de facto een prinses: moeten meisjes van zes geen dromen hebben die grootser zijn dan hun échte leven?

HLN