Beeld van de week 29 februari 2020

00u00 0

Eerst is ze zo klein. Haar lijfje past perfect in je elleboog, haar hoofdje vindt plek onder je kin. Dan komt het moment dat je dochter zelf kan stappen en haar handje in jouw hand ligt, je voelt die kleine vingertjes. En dan, terwijl je even met je ogen knippert, is ze plots even groot als jij. Ze legt zelfs plagerig haar hand op je hoofd, zelfs al ben je een koning - vraag maar aan Willem-Alexander en zijn oudste, Amalia (16), deze week op skivakantie in Lech. Zo gaat het leven. En zo gaat dat goed. Zie hoe gelukkig ze zijn.

