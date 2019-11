Exclusief voor abonnees Beeld van de week 23 november 2019

Een stamp kan hij krijgen, die paraplu, dacht in Hongkong een agent van de oproerpolitie. Roerloos en weerloos ligt het voorwerp daar, als symbool van de protesten en de hele Paraplurevolutie, die al vijf jaar bezig is. Eerst gebruikten betogers de paraplu's om zich te beschermen tegen de zon, daarna tegen traangas. Onder hoogspanning bereidt de regio zich nu voor op de eerste verkiezingen in de stad sinds jaren. Morgen wordt immers gestemd voor de districtsraden. Deze hebben weinig macht, maar toch zullen de lokale verkiezingen als een belangrijke graadmeter gelden voor de stemming in de stad, waar de barometer al heel lang op onweer staat.

