Beeld van de week

'Is dit kunst?' Máxima buigt zich voorover, wenkbrauwen lichtjes omhoog. 'Of hangt hier een dweil te drogen?' Op een balustrade in de Jan van Eyck Academie in Maastricht balanceert een lap klei in twee kleuren. Kunst, dus. Waardoor ze verondersteld wordt er een zekere achting voor te hebben. Onzin, natuurlijk. Wat voor de ene het culturele summum is, is voor de andere visuele vervuiling. Of een doodgewoon gebruiksvoorwerp. Toch maar hopen dat de schoonmaakploeg de kunstige klei niet als dat laatste ziet - dan zouden er weleens vodden van kunnen komen.

