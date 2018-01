BEELD van de week 00u00 0

Ik ging slapen met een doezoe*, werd wakker met een ton*. In het nummer 'Krantenwijk' beschrijft Lil' Kleine samen met Boef - nog zo'n specialist in het crimineel omgaan met onze woordenschat - hoe hij slapend rijk wordt. Maar wat doé je met al die stacks* die je met je ogen dicht bij elkaar ra(a)pt? Je kan toch geen Rolexen en Vuittons blíjven kopen? Jorik Scholten (23), zoals Lil' Kleine in 't echt heet, besloot als een soort schimmige sint een klein fortuin cadeau te doen aan een nietsvermoedend meisje. Samengebonden met elastiekjes, als betrof het een drugsdeal. Meer pocherig pronkgedrag dan een genereus gebaar, lijkt ons. Maar wat Lil' Kleine van ons oordeel vindt, leest u af van z'n rechterhand.

