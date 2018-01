BEELD van de week 20 januari 2018

Het was woensdag niet de avond van Dijon-keeper Baptiste Reynet. Liefst acht ballen van PSG vlogen voorbij zijn oren. Cavani scoorde daarbij zijn 156ste goal voor de Parijse club en kwam zo op gelijke recordhoogte met Ibrahimovic. Reynet was er vet mee. Na de match zocht hij nog een troostprijs: het truitje van Cavani. Maar dat bleek al beloofd aan een ander. Nee, het was niet de avond van Reynet.

