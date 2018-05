BEELD van de week 19 mei 2018

'Tonight I'm a rock 'n' roll star... Tonight I'm a rock 'n' roll star...' Bedenk er de Oasis-song van zijn goeie vrienden Noel en Liam Gallagher bij en het plaatje klopt gewoon. Fancy zonnebril op de neus, de armen wijd - het applaus moet immers in ontvangst genomen worden. Vincent Kompany: vooralsnog prins in België, nu al koning van Manchester met drie Premier Leaguetitels. Schuift 'Vince the prince' na het WK ook in ons land een plekje op in rang? Let maar op, koning Filip.

