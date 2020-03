Exclusief voor abonnees BEELD van de week 07 maart 2020

Niet eens zo lang geleden stond hier toiletpapier. Hoog en mals opgestapeld. Tweelagig, drielagig, met absorberende kussentjes. Klanten liepen voorbij, namen genoeg mee "om eventjes voort te kunnen", en mochten die zes rollen toch te weinig blijken, dan was er altijd de nachtwinkel nog, of keukenrol, of koffiefilters. Niet zo in coronatijden. Alles leeg, in deze supermarkt in het Australische Thirroul. Wat komt, weet niemand. Maar de kans dat er straks in de Australische huizen vanop de toiletten moet worden geroepen om een noodoplossing, lijkt klein.

