BEELD van de week 30 juni 2018

00u00 0

Dat ook u moge weten wie die ene persoon in een mensenzee is die een zoen verdient. Dat geloof (in uzelf) u zal leiden. Dat verbazing en verwondering uw dagen mogen kleuren. Dat u de elastiek die tijdens het jaar rekbaarder blijkt te zijn dan u ooit had kunnen denken, even kan loslaten. Dat de zon zijn werk mag doen - huid en hart verwarmen. Dat we u heel graag terug ontmoeten aan de andere kant van de zomer.

