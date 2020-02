Exclusief voor abonnees Beeld van de week 01 februari 2020

Hulp in nood: bij ziekenhuis AZ Groeninge interpreteren ze dat heel ruim. Nood, dat kan ook gewoon een vierjarig meisje zijn, Juliette De Vos uit Ooigem, dat haar knuffel is kwijtgeraakt. Die kreeg ze van de ambulanciers in 2018, toen ze met die indrukwekkende gele wagen naar het ziekenhuis werd gevoerd na een val. Sindsdien waren Juliette en Aap onafscheidelijk. Tot Aap een jaar later kwijt raakte. Vele traantjes. En dus rukte de ambulance deze week nog eens uit, tot bij haar thuis, met een nieuwe knuffel. Hartverwarmend.

