Beeld van de week

Je zou ze een klets rond hun niet bevroren oren willen geven, de klasgenoten van Wang Fuman (8). Hij werkt hen op de lachspieren, maar een moederhart doet hij breken. De jongen wandelt elke dag 4,5 kilometer naar school en bij -9 graden stond dat kleine kinderkopje plots vol witte ijspegels - stijl Johnny Rotten meets prinses Elsa. Er was geen tijd om te ontdooien, want Wang had een rekentoets af te leggen. Maar de ijsjongen deed het internet smelten. Hij krijgt nog steeds geen natte zoen aan de schoolpoort en heeft geen gevulde brooddoos mee, maar dankzij vele giften is er nu wél warme winterkledij voor hem en andere leerlingen. En wie weet komt er eindelijk verwarming in de klas.

