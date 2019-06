Exclusief voor abonnees Beeld van de week 01 juni 2019

Boedapest, Hongarije. Een roos gaat loodrecht het water in, nadat een cruiseboot al even recht naar beneden gezonken is. Een aanvaring op de Donau, met een andere boot. Zeven Zuid-Koreaanse passagiers zijn al geborgen, 21 anderen zijn nog spoorloos. Het schip links is nog steeds op zoek naar de toeristen die de schoonheid van de stad vanop het water wilden zien, nietsvermoedend dat het uitje ook meteen hun laatste zou zijn. Rozen verwelken, schepen vergaan. Toch voel je, bij dit gebaar: er blijft ook veel bestaan.

