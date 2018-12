Beeld van de week 01 december 2018

De stroopwafel had hij geweigerd: vieze smurrie in je baard, dat kan je niet hebben op hoogdagen waar honderden kinderhartjes die kloppen van verwachting het ritme bepalen. Maar een cola met een rietje: daar kikkert de goedheilig man na een lange reis van op. Kunststoffen strootjes staan al maandenlang op een most wanted-lijst. Dat kleurrijke rietjes, al dan niet met een vrolijk streepje, ons altijd een beetje Sophietje doen voelen, weegt niet op tegen het feit dat ze mee verantwoordelijk zijn voor een plastic soep die zo aangroeit dat zelfs de grootste stoomboot in smerig vaarwater terecht kan komen. Dus zitten ze vanaf 2021 in ballingschap.

