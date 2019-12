Exclusief voor abonnees Beeld van de week 28 december 2019

Familiefeesten, ook royals ontsnappen er in deze kerstperiode niet aan. Laurent stond plots weer bij Filip, in Laken. En in het Engelse Norfolk liep Andrew plots weer naast Charles. Twee broers, twee appels van dezelfde boom, maar elk op een andere plek gevallen. Elk met hun eigen beurse plekken. Charles maakte het overlijden van Diana mee, en zijn liefde voor Camilla was nooit evident.

