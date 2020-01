Exclusief voor abonnees BEELD van de week 18 januari 2020

Drie keer raden? Jawel, een ontwerp van Walter Van Beirendonck. Belgische modetrots. Nooit een man geweest van het maatpak met krijtstreep. Ook zijn nieuwe collectie, getoond op de modeweek van Parijs, ademt zijn persoonlijke stijl. Kleur, geometrie, een stukje agressiviteit. Voor paradijsvogels, niet voor mussen. "Be a true original", staat er, al moet je dat op modeweken ook wel met een korrel zout nemen. In een wereld waarin ontwerpers graag voorschrijven wat we moeten dragen, en kleding in grote hoeveelheden wordt geproduceerd, is echte originaliteit zeldzaam.

