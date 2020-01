Exclusief voor abonnees Beeld van de week 11 januari 2020

00u00 0

Activisme is dezer dagen vooral een zaak van het internet. Clicks, likes, evenementen, groepen. Af en toe mondt dat uit in een massabetoging, die soms iets heeft van massahysterie. Dan doet het deugd om nog eens een foto als deze te zien, uit Riverside, Californië. Kranige dame, die simpelweg papier en viltstiften heeft genomen, en die zich quasi in haar eentje op een kruispunt heeft gezet. Ze heeft haar eigen overtuiging. En dat volstaat.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis