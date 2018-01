BEELD van de week 00u00 0

En de prijs voor leukste prijs in dit prijzenseizoen gaat naar... The Orange Bowl. Letterlijk een kom met appelsienen. En het zijn echte. Wordt in het American Football al uitgereikt sinds 1935 - alleen de Rose Bowl (1902) is daar nog ouder. De fruitschaal ging deze keer naar de Wisconsin Badgers, die de Miami Hurricanes versloegen. Dassen die orkanen verslaan om bij een kom appelsienen te geraken: ha, die zotte Amerikanen toch. Wij houden het hier liever simpel: zebra's, panda's en kanaries die om een bierprijs strijden.

