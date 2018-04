BEELD van de week 21 april 2018

Wolven zijn sociale dieren die in roedels leven (The Wolfpack) die strikt georganiseerd zijn (Quick.Step). Zo'n roedel wordt geleid door een alfamannetje (Patrick Lefevere). Wolven domineren meestal andere hondachtigen (BMC, Movistar...) in gebieden waar ze allebei optreden (klassiekers, rittenkoersen...). In roedelverband wordt bij voorkeur gejaagd op grotere prooidieren (Sagan, Valverde...). Doorgaans zullen ze binnen hun territorium blijven (Ronde, Roubaix...), maar zo nodig kunnen ze in hoog tempo nieuwe gebieden veroveren (Waalse Pijl, straks Luik-Bastenaken-Luik?). Binnen de roedel wordt vooral gecommuniceerd door middel van lichaamstaal (gejuich - zoals hier met Lefevere en dokter Yvan Van Mol na de zege van Alaphilippe in de Waalse Pijl).

