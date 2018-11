BEELD van de week 10 november 2018

Niet al wat blinkt, is goud. Maar duizenden pailletjes, pareltjes en tonnen bladgoud: daar worden kleine én grote meisjes blij van. Even leven met de illusie dat je een prinses bent, dat de wereld aan je voeten ligt. Op het Diwali-festival in India vieren ze de overwinning van licht op duisternis, goed op kwaad en kennis op onwetendheid in stijl. Dát moet vereeuwigd worden in een selfie, een foto van een droom die de donkere dagen die nog komen, zal doen schitteren.

