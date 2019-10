Exclusief voor abonnees Beeld van de week 05 oktober 2019

Lachebekjes zijn het doorgaans niet, de mannequins die we zien defileren op de catwalks van Parijs en Milaan. Absolute schoonheden, maar soms met een heel lelijke blik. Ze nemen zichzelf gewoon veel te serieus, vindt de Franse comédienne Marie Benoliel, voor wie mode wat minder hautain mag zijn. Dus klom Benoliel dinsdag stiekem op het podium van Chanel, en zette zich gewoon mee in de rij. En avant. Opvallen deed ze aanvankelijk amper, want ze droeg een mantelpakje van het modehuis. Maar Benoliel kon haar stuurse blik niet volhouden, barstte in lachen en vrolijkheid uit, en toen was het natuurlijk snel gedaan. Topmodel Gigi Hadid hield haar tegen, vervolgens sprong ook de security de catwalk op. Dié keken pas lelijk.

