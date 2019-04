Exclusief voor abonnees Beeld van de week 06 april 2019

Zóiets zie je dus enkel in Italië. In Sicilië, om nog concreter te zijn, het eiland waar de hemelpoorten van het lekkere eten zich openen. Daar, in Catania, kwamen deze week honderden chef-koks samen in een prachtig theater, voor een congres over eten en drinken. Het ging er, in de roodpluchen zetels, over de toekomst van de risotto, de juiste zachtheid van een mozzarella en de perfecte smaak van een tomaat. Ongetwijfeld hoorde daar een goed glas Nero d'Avola bij. Vanop afstand, in hun witte uniform, lijken de koks wel pausen. Met een religie die bomvolle kerken trekt, en waar zonden gemakkelijk vergeven worden.

