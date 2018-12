Beeld van de week 29 december 2018

Nu ziet het er nog wat troosteloos uit, maar straks moet dit een vreugdevuur worden. Op 31 december, om precies te zijn. Tot die dag stapelen ze in Scheveningen aan het Noorderstrand de houten paletten op, hoger en hoger. De inwoners van Scheveningen gaan daarmee de strijd aan met de inwoners van Duindorp, die hetzelfde doen op het Zuiderstrand. En dan gaat langs beide kanten alles in de fik voor een eindejaarscompetitie: om ter vurigst, quoi. Misschien bestaat uw vuur op oudejaarsavond louter uit een open haard, misschien is het zelfs maar een theelichtje. Maar moge ook dat bijzonder vreugdevol oplichten.

