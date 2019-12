Exclusief voor abonnees Beeld van de week 21 december 2019

00u00 0

"Lampaansteker." Het is geen beroep waar meisjes en jongens van dromen, geen term die wordt ingevuld op papieren van het CLB. Maar wat een mooie job heeft deze man, Jan Tater. In Praag, dat sowieso een feeëriek decor heeft, mag hij elke avond de gaslampen doen branden. Het is een traditie die voor toeristen en omwonenden geruststellend werkt, zoals tradities nu eenmaal doen. De nacht deert niet, de koude evenmin. Want iedereen weet: straks komt Jan Tater, met een beetje licht. Dáár kan geen schakelaar tegenop.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis