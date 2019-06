Exclusief voor abonnees Beeld van de week 22 juni 2019

Afbranden zal hij niet, deze Notre-Dame, wegens in zand gebouwd op het sculpturenfestival van Oostende. Maar er dreigen natuurlijk andere gevaren: water, onweer, of een welgemikte bijdrage van een zeemeeuw. Niettemin, een prachtig bouwwerk, zomaar opgetrokken in bloot bovenlijf en een parmantig hoedje. Ongetwijfeld zal het festival dit weekend veel volk trekken, bij deze mooie temperaturen. En zullen er veel kinderen zijn die, geïnspireerd door dit voorbeeld, iets minder ambitieuze, maar daarom niet minder gesmaakte architectuur zullen optrekken.

