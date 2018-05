Beeld van de week 12 mei 2018

Het was het betere bochtenwerk deze week tijdens de Giro. Niet in Italië - voor het eerst werd er niet gestart in de moederschoot - maar in Israël. Op dag drie kleurde de roze droom even vijftig tinten bruin toen renners de Negev-woestijn in moesten. Amper anderhalve kilometer lang is deze slinger op de Mitzpe Ramon-krater, maar cameramannen en fotografen waagden zich niet op de motor. Wielersbenen wrongen zich wél in bochten - ze haalden tot 95 km/u tijdens dit haarspeldavontuur. In vogelvlucht ben je er nog zo veel sneller. Maar net als in het echte leven is de kortste weg niet altijd de beste.

