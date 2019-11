Exclusief voor abonnees Beeld van de week 30 november 2019

Hebben! Kopen! Korting! Het is een dag van uitroeptekens, die Black Friday. In je mailbox, op panelen, in reclamefolders, overal. Een dag van hijgerigheid: koop nu, nu, nú. Een dag van wilde taferelen als deze, dat ook. In Europa mag dan voor het klimaat de noodtoestand zijn uitgeroepen, in São Paulo in Brazilië bleek er vooral hoge nood te zijn aan een nieuwe televisie. Elders in de wereld waren de scènes niet anders: geduw, getrek en hébben. Niet dat je deze mensen geen fijne korting gunt, niet dat je het nog nooit aan jezelf hebt gegund. Maar je kijkt ernaar en voelt alle contradicties van deze tijd.

