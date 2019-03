BEELD van de week 02 maart 2019

00u00 0

Niet alleen Greta Thunberg draagt vlechten: ook bij deze Russische scholieren blijkt het een populair kapsel. Samen zijn ze op bezoek in de Tretjakovgalerij in Moskou, waar dit schilderij hangt. Het beeldt de opstand van de Streltsy uit, in 1698, een rebellie die bloederig werd beëindigd met executies en zweepslagen. Ook toen was de wereld er geen van melk en honing, ook toen woedde de strijd tussen goed en kwaad, ook toen al draaide het hier allemaal om macht en geld en liefde en seks. Zo zal het ook nog wel een tijdje blijven. Zouden deze meisjes dat al beseffen? Wat zou er in die hoofdjes omgaan, zo tussen die twee lange vlechten?

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN