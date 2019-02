Beeld van de week 23 februari 2019

Kunst imiteert het leven, wordt gezegd, maar soms blijkt het

leven de kunst te imiteren. Met name deze eekhoorn,

die gisteren in Waasmunster deed wat dieren bij fijn lenteweer doen: uit zijn holletje komen en de wereld verkennen.

Met een hongerke, blijkbaar, wat zijn interesse in de mand

met grijpklare kastanjes verklaarde. Even later nam hij

dezelfde pose aan als zijn versie in olieverf, wat betekent dat

de schilder destijds een scherp en juist oog had. Al was de

imitatie van korte duur: de wereld wachtte, en één van de

twee eekhoorns sprong er gretig weer in

