BEELD van de week 26 mei 2018

Emotioneel begin van de week, zeg. Andrés Iniesta (34) hield het niet droog toen hij na zijn laatste match voor Barcelona een indrukwekkend eerbetoon kreeg. Andrea Pirlo (39) had het al even moeilijk in zijn galamatch in San Siro tegen een rist voetbalhelden. En Fernando Torres (34) brak toen hij te midden van ploegmaats, fans en familie afzwaaide bij de club van zijn jeugd, Atlético Madrid. Einde van drie tijdperken. En dan staat Gianluigi Buffon (40) er nog niet eens bij.

