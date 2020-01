Exclusief voor abonnees Beeld van de week 25 januari 2020

00u00 0

De leegte heeft iets onheilspellends. Je voelt, ook al ken je deze plek niet, dat er iets ontbreekt, dat er normaal méér mensen zijn dan deze vrouw met een rolkoffertje. Wat inderdaad ontbreekt, is een massa Chinezen, in dit treinstation van Wuhan. De reizigers lopen niet langer door mekaar, maar zitten thuis, uit angst voor het coronavirus, dat inmiddels 26 doden maakte. Met het blote oog is het virus niet eens zichtbaar. Maar de gevolgen, daar valt niet naast te kijken.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis