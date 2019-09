Exclusief voor abonnees Beeld van de week 28 september 2019

Blote mannenbasten zal ze, gezien haar leeftijd en functie, niet vaak meer moeten signeren. Maar voor de rest is alles al onder de viltstift van Angela Merkel gegaan: rapporten, wetteksten, verdragen, papiertjes van fans. Deze week kwam daar ook een badeend bij. De minister van Landbouw had die aan Merkel overhandigd, met de vraag om ze te signeren voor een dorpsgenoot. Het eendje maakt op de borst een ruit, waardoor het een echte Merkel-eend is. De Duitse bondskanselier staat erom bekend met haar handen vaak een ruit te vormen, als die in rust voor haar lichaam hangen. Het is een typische lichaamshouding van haar, misschien wel lichaamstaal, waarover in Duitsland al veel inkt is gevloeid. Nu tot op de badeend toe.

