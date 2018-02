BEELD van de week 17 februari 2018

00u00 0

De skeleton. Gedoe over de pakjes, gelukkig niet over de helmen. Doodskop, Spiderman, tijger: het kan allemaal. Extra aandacht voor de man in het midden: Akwasi Frimpong (32). Opgegroeid in een Afrikaans huisje met maar één kamer, illegaal naar Nederland gekomen, ontdekt aan de Johan Cruyff Academy, en nu Ghana's allereerste skeletonracer op de Winterspelen. Dat hij in Pyeongchang allerlaatste werd, belette hem niet enkele danspasjes te tonen aan het publiek. Vergeet dat verenigd Korea: dé olympische droom wordt beleefd door Akwasi Frimpong.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN