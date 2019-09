Exclusief voor abonnees Beeld van de week 14 september 2019

Soms moet een foto de dingen gewoon tonen zoals ze zijn. Maar soms is het sterker om te tonen wat er niét is. Wat verdwenen is. In casu, de vrouwen die in deze schoenen hadden kunnen staan. 440 vrouwen die in 2018 in Turkije door mannen werden vermoord. In de eerste zeven maanden van 2019 waren het er ook al 245. Huiselijk geweld, met dit kunstwerk aangeklaagd door de Turkse artiest Vahit Tuna, in Istanbul. Hij heeft voor zijn installatie mooie schoenen gekozen, daar niet van. Maar wat een lelijke situatie.

